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В жилом доме в Алматы произошел взрыв, один человек погиб

CentralAsia (KZ) -  В Алматы человек погиб при взрыве газа в одном из частных домов в микрорайоне Шапагат, сообщили в ДЧС города.

Инцидент случился сегодня, 2 июня. Взрыв произошёл в доме 1980 года постройки, пожар за вспышкой газа не последовал. 

«Во время разбора конструкций найдено тело гражданина 1949 года рождения. Развёрнута работа оперативного штаба. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает оперативно-следственная группа», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники акимата, ДЧС, Службы спасения, Центра медицины катастроф, а также спасатели и кинологи с собаками Республиканского оперативно спасательного отряда.

 

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