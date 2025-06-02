Маск представил новый мессенджер "XChat", встроенный в соцсеть Х
- Азия и мир, новости компаний
- 16:26, 02 июня 2025
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Илон Маск
CentralAsia (CA) - Американский бизнесмен Илон Маск представил новый мессенджер «XChat», который встроен в его социальную сеть Х. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Маск утверждает, что «XChat» защищен новым способом шифрования, а также позволяет совершать аудио-видео звонки, не используя номер телефона, отправлять исчезающие сообщения и файлы.
Платформа построена на языке Rust, который может привнести в сервис «шифрование в стиле Bitcoin» и «совершенно новую архитектуру». Запуск последовал за кратковременным перерывом в существующих шифрованных сообщениях X, вероятно, из-за развертывания XChat.
СМИ пишут, что новая функция в будущем заменит сервис обмена сообщениями DM на платформе, по аналогии с Facebook Messenger.
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