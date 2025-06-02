экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Маск представил новый мессенджер "XChat", встроенный в соцсеть Х
Илон Маск
Илон Маск

CentralAsia (CA) -  Американский бизнесмен Илон Маск представил новый мессенджер «XChat», который встроен в его социальную сеть Х. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. 

Маск утверждает, что «XChat» защищен новым способом шифрования, а также позволяет совершать аудио-видео звонки, не используя номер телефона, отправлять исчезающие сообщения и файлы.

Платформа построена на языке Rust, который может привнести в сервис «шифрование в стиле Bitcoin» и «совершенно новую архитектуру». Запуск последовал за кратковременным перерывом в существующих шифрованных сообщениях X, вероятно, из-за развертывания XChat.

СМИ пишут, что новая функция в будущем заменит сервис обмена сообщениями DM на платформе, по аналогии с Facebook Messenger.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com