Маск представил новый мессенджер "XChat", встроенный в соцсеть Х

Илон Маск

CentralAsia (CA) - Американский бизнесмен Илон Маск представил новый мессенджер «XChat», который встроен в его социальную сеть Х. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Маск утверждает, что «XChat» защищен новым способом шифрования, а также позволяет совершать аудио-видео звонки, не используя номер телефона, отправлять исчезающие сообщения и файлы.

Платформа построена на языке Rust, который может привнести в сервис «шифрование в стиле Bitcoin» и «совершенно новую архитектуру». Запуск последовал за кратковременным перерывом в существующих шифрованных сообщениях X, вероятно, из-за развертывания XChat.

СМИ пишут, что новая функция в будущем заменит сервис обмена сообщениями DM на платформе, по аналогии с Facebook Messenger.