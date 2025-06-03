Монгольские танцоры стали чемпионами мира в Португалии по латиноамериканским танцам. ВИДЕО
CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира WDSF 2025 среди хореографических латиноамериканских программ прошел в Брага (Португалия) с 30 мая по 1 июня.
Монгольская группа «Royal Dance» выиграла чемпионат мира в категориях «Молодежь» и «Взрослые» чемпионата мира по хореографическому латиноамериканскому танцу, получив двойную золотую медаль и двойной кубок чемпиона.
Второе место заняли португальские танцоры, а третье — испанцы.
Еще одна монгольская группа «Star Girls» стала чемпионкой мира среди юниоров по латиноамериканским танцам. Второе место заняла сборная Италии, третье — сборная Португалии.
источник: MiddleAsianNews
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