Монгольские танцоры стали чемпионами мира в Португалии по латиноамериканским танцам. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира WDSF 2025 среди хореографических латиноамериканских программ прошел в Брага (Португалия) с 30 мая по 1 июня.

Монгольская группа «Royal Dance» выиграла чемпионат мира в категориях «Молодежь» и «Взрослые» чемпионата мира по хореографическому латиноамериканскому танцу, получив двойную золотую медаль и двойной кубок чемпиона.

Второе место заняли португальские танцоры, а третье — испанцы.

Еще одна монгольская группа «Star Girls» стала чемпионкой мира среди юниоров по латиноамериканским танцам. Второе место заняла сборная Италии, третье — сборная Португалии.

источник: MiddleAsianNews

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