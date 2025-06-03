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78-летний монгольский велосипедист завоевал 3 золотые медали на Всемирных играх мастеров

CentralAsia (MNG) -  

78-летний ветеран велоспорта Пурэвдорж Тогтох, 42-кратный чемпион Монголии среди взрослых и мастеров, принял участие во Всемирных играх мастеров, проходивших на Тайване, и завоевал 3 золотые медали.

Пурэвдорж Тогтох — монгольский велогонщик, завоевавший 3 золотые медали на Всемирных играх мастеров 2025 года в Тайбэе. Ему 78 лет, и он является старейшим спортсменом, когда-либо завоевавшим золотые медали на Играх.

На изображении Пурэвдорж Тогтох стоит со своим велосипедом и медалями
На изображении Пурэвдорж Тогтох стоит со своим велосипедом и медалями

Пурэвдорж был членом сборной Монголии по велоспорту с 1972 по 1980 год. Выиграл 2 золотые медали в 2 дисциплинах на чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона 2018 года в Малайзии. В 2023 году он принял участие в чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона среди мастеров в Южной Корее, завоевав 2 золотые медали на 2 дистанциях. Он также завоевал 2 серебряные медали в в 2 дисциплинах на чемпионате Азии 2024 года в Казахстане.

источник: MiddleAsianNews

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