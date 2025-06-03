Победители и проигравшие: акции Jade Gas растут на фоне новостей о производстве в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Новости от растущего газового бизнеса в Монголии Jade Gas позволили компании на прошлой неделе возглавить список победителей.

Jade Gas Holdings выросла на 21,43 процента за неделю, закончившуюся 30 мая, после того, как компания объявила о подготовке к началу добычи газа.

Акции выросли на 17 процентов только в прошлый понедельник, когда была опубликована эта новость.

Компания заявила, что завершила первые в истории Монголии горизонтальные скважины для добычи газа, и вскоре начнется откачка.

Компания надеется, что обе скважины для добычи в Монголии будут введены в эксплуатацию в начале июня, и заявила, что «имеет прочные позиции для открытия значительных газовых ресурсов Монголии в краткосрочной перспективе».

«Мы также по-прежнему сосредоточены на развитии коммерческих переговоров с партнерами, чтобы Jade могла быстро получить прибыль от первой добычи газа и использовать ее в более широком плане развития», — заявил председатель правления Деннис Мортон.

На прошлой неделе компания Orbminco добилась высоких показателей торгов, что позволило ей занять первое место в списке победителей, спустя неделю после объявления о стратегическом приобретении золотодобывающего актива в Западной Австралии.

Хотя Papyrus Australia оказалась на вершине списка неудачников, она остается одной из самых успешных компаний в мае. Фактически, компания завершила май ростом на 75 процентов (третья по эффективности акция SA за месяц).

Аналогично, хотя Terramin упал на 8,33 на прошлой неделе, он вырос на 120 процентов в годовом исчислении.

All Ordinaries выросли восьмую неделю подряд, подняв рынок почти на 4 процента за май и всего на 2 процента ниже рекордных февральских максимумов.

Полный список победителей и проигравших за неделю, закончившуюся 30 мая 2025 года:

источник: MiddleAsianNews

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