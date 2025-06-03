Секреты таинственной 200-мильной «Стены Гоби» затерянной империи наконец раскрыты

CentralAsia (MNG) -

В обширной, продуваемой ветрами пустыне Гоби в Монголии, стена длиной почти 200 миль долгое время стояла как молчаливое свидетельство ушедшей эпохи. Известная как «Стена Гоби», эта загадочная структура десятилетиями озадачивала историков и археологов.

Теперь исследование, проведенное международной группой ученых, проливает новый свет на происхождение, строительство и предназначение стены, раскрывая, что она была сложным инструментом имперской стратегии средневековой империи Западная Ся, также известной как Си Ся, а не просто оборонительным укреплением.

Новое исследование, опубликованное в журнале Land, объединяет спутниковые снимки, полевые исследования и целевые раскопки, чтобы раскрыть секреты пограничной системы, которую ученые до сих пор в значительной степени игнорировали.

«Это исследование бросает вызов устоявшимся предположениям о системах имперских границ во Внутренней Азии», — заявил в пресс-релизе соавтор исследования доктор Гидеон Шелах-Лави. «Гобийская стена была не просто барьером — это был динамичный механизм управления передвижением, торговлей и территориальным контролем в сложных условиях».

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ НАШЕГО ПОНИМАНИЯ «ГОБИЙСКОЙ СТЕНЫ»

Гобийская стена является частью гораздо более крупной сети стен, охватывающей весь континент и проходящей через Китай, Монголию и Россию. Однако этот отдаленный участок протяженностью 200 миль в аймаке Өмнөговь на юге Монголии уже давно озадачивает исследователей.

Предыдущие теории в основном рассматривали Гобийскую стену как оборонительное сооружение, похожее на Великую стену. Однако недавние находки археологов предполагают гораздо более тонкую цель — нечто более близкое к имперскому инструменту контроля и управления.

Исследователи утверждают, что этот инструмент был разработан для регулирования торговли, мониторинга миграции и оказания влияния на обширные пустынные территории. Более того, доказательства показывают, что стена Гоби не была работой китайских династий, обычно ассоциируемых с крупномасштабными укреплениями в Восточной Азии. Вместо этого это была династия Западная Ся, империя под руководством тангутов, которая процветала с 1038 по 1227 год н. э.

Недавние открытия исследователей показывают, что Гобийская стена была частью сложной инфраструктуры гарнизонов, горных фортов, траншей и сторожевых вышек. В ходе раскопок на двух гарнизонных участках, обозначенных как G05 и G10, был обнаружен удивительный набор артефактов — керамика, монеты и кости животных, — охватывающих период со II века до н. э. по XIX век н. э.

Несмотря на столь длительный период активности, радиоуглеродное датирование и нумизматические данные указывают на то, что основной период строительства и использования приходится на XI–XIII вв. н. э. — самое сердце эпохи Западная Ся.

Монеты, отчеканенные во времена правления императоров Северной Сун и Западной Ся, были найдены во многих местах, наряду с керамикой, произведенной в печах, которые, как известно, работали в тангутский период.

Гарнизоны различались по размеру и конструкции, но многие из них имели общие архитектурные черты, такие как прямоугольная планировка, внешние рвы и угловые башни. Это говорит о том, что стена и связанные с ней форты были построены не только в военных целях, но и как административные центры для регулирования передвижения, сбора налогов и распределения ресурсов.

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ИМПЕРСКОГО КОНТРОЛЯ

Полевые исследования на участках вдоль Гобийской стены выявили сложные методы строительства, адаптированные к местным условиям. В некоторых сегментах стена была сделана из утрамбованной земли и укреплена деревом и камнем, в то время как в других случаях строители выбирали крутые склоны, чтобы создать визуальный сдерживающий фактор и повысить оборонительную мощь.

Одним из ярких примеров является стена из темного камня, построенная вдоль горного хребта вблизи гарнизона G03 — намеренное отклонение от более простых маршрутов через близлежащие равнины. «Решение о строительстве на сложной местности предполагает, что этот участок служил более широким стратегическим целям, вероятно, как визуальное сдерживание и демонстрация оборонительных инженерных возможностей», — пишут исследователи.

Логистика ресурсов также сыграла решающую роль в строительстве стены. Исследователи использовали топографические карты советских времен и современные спутниковые снимки, чтобы нанести на карту более 400 древних колодцев, кустов саксаула и источников воды. Эти факторы окружающей среды, по-видимому, определяли путь стены и размещение гарнизонов и фортов.

«Распространение кустарников саксаула демонстрирует тесную связь с использованием строительных материалов», — пишут исследователи. «Эта корреляция предполагает преднамеренное планирование близости ресурсов, минимизацию транспортной логистики и обеспечение доступности материалов для строительных и ремонтных работ».

СТЕНА ГОБИ И ПРИЗРАКИ ПРОШЛЫХ ИМПЕРИЙ

Стратегическое значение Гобийской стены становится еще очевиднее, если рассмотреть ее в более широком контексте истории империй Внутренней Азии. В исследовании подчеркивается, что Западная Ся, часто находившаяся в тени монголов и китайских династий, действовала, используя передовые знания в области управления границами.

Их система стен напоминает административную изощренность династий Ляо и Цзинь. Тем не менее, она отличается своей адаптацией к суровому ландшафту Монголии.

Несмотря на впечатляющее строительство и значительные вложения ресурсов, Гобийская стена в конечном итоге оказалась неэффективной в остановке монгольского нашествия Чингисхана в 1226 году.

«В «Сокровенном сказании монголов» эти укрепления не упоминаются в описании кампании против Си Ся, что позволяет предположить, что они не считались серьезным препятствием», — пишут исследователи. «Это согласуется с интерпретациями других средневековых систем стен в Монголии и Китае, чьей основной целью было не остановить крупные вторгающиеся армии, а скорее контролировать приграничные районы, умиротворять мелкие конфликты и регулировать перемещение людей и товаров между государствами».

Монголы в конечном итоге свергли династию Западная Ся в 1227 году, оставив Гобийскую стену рушиться в безвестности. Ее остатки медленно поглощались пустыней, пока их не открыли заново столетия спустя.

Интересно, что среди руин были обнаружены монеты более поздних китайских династий, в том числе Цин. Однако исследователи предостерегают от интерпретации этого как доказательства того, что Гобийская стена оставалась активной в эпоху Цин в XVII веке. Вместо этого они предполагают, что эти монеты указывают на более поздних путешественников или местное население, проходивших через это место или перепрофилировавших его спустя долгое время после падения Западной Ся, не указывая при этом на то, что сама стена все еще использовалась.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАРЫХ РУБЕЖЕЙ

В конечном итоге исследование ставит под сомнение традиционные взгляды на древние системы стен как на чисто военные. Вместо этого Гобийская стена была динамичной, многофункциональной границей, где империя встречалась с окружающей средой, а архитектура использовалась как инструмент политической власти.

Исследование проводилось в рамках проекта «Стена», финансируемого Европейским исследовательским советом, и представляет собой одно из наиболее всесторонних на сегодняшний день исследований средневековой инфраструктуры в степях Внутренней Азии.

Исследователи утверждают, что аналитическая структура, разработанная в их недавнем исследовании и основанная на междисциплинарных методах и анализе окружающей среды, представляет собой ценную модель для изучения исторических пограничных систем далеко за пределами Внутренней Азии.

В конечном счете, эти недавно раскрытые секреты показывают, что Гобийская стена — это не просто пережиток прошлого, это окно в некогда забытую империю, чья удивительная сложность только сейчас становится очевидной.

«Это исследование поддерживает более широкую переосмысление средневековых границ — не просто как статичных оборонительных барьеров, но и как динамических административных инфраструктур», — заключают исследователи. «Такое понимание согласуется с теоретическими моделями, определяющими границы как зоны контроля и взаимодействия, а не жесткие разделительные линии, и предполагает более широкий сравнительный анализ в евразийских контекстах».

источник: MiddleAsianNews

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