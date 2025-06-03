Монголия и Туркменистан подписали комплексный пакет двусторонних соглашений
CentralAsia (MNG) - По итогам переговоров на высшем уровне президентов Монголии и Туркменистана Ухнагийна Хурэлсуха и Сердара Бердымухамедова состоялась официальная церемония подписания ряда двусторонних соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.
Были официально подписаны следующие соглашения:
- Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Туркменистана о воздушном сообщении;
- Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Туркменистана о международном автомобильном сообщении;
- Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;
- Соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии и Министерством культуры Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании по туризму между Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии и Министерством культуры Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании между Национальной торгово-промышленной палатой Монголии и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.
- По итогам переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Туркменистаном.
Этот существенный пакет соглашений значительно укрепляет правовые и институциональные основы двусторонних отношений и служит убедительным доказательством твердой приверженности обеих стран углублению сотрудничества в широком спектре сфер. Он также отражает общее стремление укреплять нерушимые узы дружбы и добрососедства, которые исторически объединяют народы Монголии и Туркменистана.
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