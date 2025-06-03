Парламент Монголии тайным голосованием отправил в отставку премьер-министра на фоне протестов

CentralAsia (MNG) - Великий государственный хурал (парламент) Монголии после тайного голосования принял решение об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства. Об этом сообщила пресс-служба Великого хурала. По закону новый глава правительства должен быть назначен в течение месяца.

3 июня глава счетной комиссии депутат Нарантуяа-Нара Мөнхтөр сообщил, что 44 голоса (53,6 процента) были одобрены 82 членами, принявшими участие в голосовании, а 38 голосов были отклонены. Однако спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ заявил: «Доверие премьер-министру можно было бы оказать, если бы его поддержали 64 члена парламента. Поскольку этого не произошло, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подал в отставку».

Согласно закону о регламенте сессий парламента Монголии, для выражения вотума доверия премьер-министру требовалось большинство голосов, то есть поддержка 64 депутатов. В результате тайного голосования необходимое большинство не было достигнуто, по этой причине парламент принял решение рассмотреть вопрос об отставке главы правительства.

Затем с заключительной речью выступил премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. «Сегодня моя власть во дворце слабеет, но я знаю, что убеждения общественности иные. Идеи и ценности никогда не побеждают. Нет никакого способа, чтобы конфликты интересов, сотканные, как паутина, когда-либо одолели народ».

В последние дни на главной площади Улан-Батора проходят мирные пикеты. На одном из них от премьера требуют уйти в отставку и объяснить траты его 22-летнего сына на дорогие подарки своей невесте. В соцсетях девушка опубликовала снимки кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки стоимостью несколько тысяч долларов.

Организаторы протестов 2 июня объявили о закрытии демонстрации «Уйти в отставку просто», которая длилась 21 день.

источник: MiddleAsianNews

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