Фермеры компенсируют дефицит человеческих ресурсов с помощью технологий

CentralAsia (MNG) - Во время посещения сельскохозяйственных объектов государственный секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа встретился с фермерами, получил отзывы и обсудил соответствующие меры поддержки и стимулирования.

Компания «Орхон Тушиг Ургац» работает над тем, чтобы в этом году собрать урожай арбузов в начале года с шести из 10 гектаров земли. Высаживая семена в теплицах, а затем перенося их на поля, фермеры предприятия рассчитывают выставить на продажу арбузы раннего урожая, начиная с 15 июля 2025 года.

Кроме того, они начали выращивание с использованием технологии, которая использует газовую сеялку для посадки овощей, таких как картофель, морковь и свекла, что позволяет собирать урожай комбайном осенью. Это решает проблему нехватки рабочей силы, которая обычно возникает во время уборочных сезонов, снижает затраты на сбор урожая и снижает добавленную стоимость овощей, предлагая потребителям более доступную продукцию.

В рамках Национального движения «Продовольственное снабжение и безопасность» стимулы для выращивания овощей за последние три года повысили мотивацию фермеров и значительно увеличили производство. В результате производители отметили, что внутренние потребности в некоторых видах овощей теперь могут быть полностью удовлетворены.

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