Базовый тариф на перевозку нефтепродуктов по железной дороге снизится вдвое

CentralAsia (MNG) - Министерство дорог и транспорта Монголии издало постановление о снижении базового тарифа на перевозку нефтепродуктов по железнодорожной магистрали «Сухбаатар—Зуунбаян—Цогтцэций—Тавантолгой» на 50 процентов.

Директор по политике в области железнодорожного и морского транспорта Министерства дорог и транспорта Монголии Х. Итгэлт сказал: «Регламент был доведен до сведения компаний «Улан-Баторская железная дорога», «Монгольская железная дорога» и «Тавантолгойская железная дорога». Сниженный тариф вступит в силу в ближайшее время. Поэтому мы призываем импортеров топлива и транспортные компании придерживаться весовых норм грузов, обеспечивая безопасность государственных и местных железных дорог».

Кроме того, Министерство дорог и транспорта планирует создать резервуары для хранения опасных грузов и погрузочно-разгрузочные площадки в связи с созданием топливных резервов в регионе Гоби. В этом контексте ведутся обсуждения с аймагами и местными губернаторами по оказанию поддержки субъектам предпринимательства и организациям и решению земельных вопросов в рамках законов и нормативных актов.

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