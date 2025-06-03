Завершился государственный визит президента Туркменистана в Монголию

CentralAsia (MNG) - Завершился государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

В рамках государственного визита главы государств двух стран провели отдельные встречи и официальные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы расширения и развития дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества, углубления взаимодействия в регионе и на международной арене.

В ходе визита были подписаны межправительственные и межправительственные документы, направленные на укрепление правовых основ отношений и сотрудничества между двумя странами, а также расширение и развитие связей в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, внешние связи, легкая промышленность, здравоохранение, образование и наука.

Президент Сердар Бердымухамедов совершил свой первый государственный визит в качестве главы государства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

Высокого гостя в международном аэропорту столицы провожали Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Туркменистане Баярхуу Дорж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Монголии по совместительству Парахат Дурдыев и другие официальные лица.

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