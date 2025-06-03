В Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. О чем договорились стороны?

CentralAsia (CA) - В Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины. Переговоры продлились порядка часа, то есть были вдвое короче, чем первый раунд, состоявшийся в мае.

Встреча проходила в дворце Чираган на берегу Босфора. Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Что по итогам переговоров заявил Киев

Как сообщает «Би-би-си», на пресс-конференции по итогам переговоров украинская делегация заявила, что Москва передала Киеву свои требования, и теперь Украина возьмет неделю на изучение документа и определится с дальнейшими шагами.

Украина требует возвращения детей, вывезенных Россией из страны, и пленных. Россия получила список из нескольких сотен детей, возвращения которых требует Киев. Что касается раненых, Украина предлагает сначала обменять тяжело раненых, молодых военнослужащих в возрасте 19-25 лет в формате «всех на всех», а также передать друг другу тела всех погибших.

Кроме того, украинская делегация предложила назначить встречу президентов России и Украины вместе с главой Белого дома на конец месяца — в период с 20 по 30 июня.

Член украинской делегации, замглавы МИД Украины Сергей Кислица напомнил, что Россия передала свой меморандум Киеву только на этой встрече. «Россия сама предложила, чтобы мы подробнее с ними ознакомились», — добавил он.

Текст украинского меморандума ранее опубликовал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Он состоит из пяти разделов: основные принципы и процесс переговоров; соглашение о прекращении огня и подготовка к встрече лидеров [России и Украины]; прекращение огня; меры по укреплению доверия; встреча лидеров.

В документе преимущественно декларируется то, что Украина неоднократно заявляла публично. Например, требование о полном и безусловном перемирии в небе, на суше и на море на 30 дней (с возможностью продления).

При этом в меморандуме есть пункты, которые обращают на себя внимание. Например, в одном из них говорится, что Украина настаивает на гарантиях безопасности и «не возьмет на себя обязательства оставаться нейтральной».

В частности, Киев может добиваться членства в НАТО или в Евросоюзе. Кроме того, никаких ограничений не должно быть наложено на украинскую армию или размещение контингента дружественных стран на территории Украины.

В Кремле неоднократно заявляли, что невступление Украины в НАТО необходимо для «устранения первопричин конфликта».

В другом пункте говорится, Киев соглашается, что некоторые санкции против Москвы могут быть сняты поэтапно. При этом предлагается ввести механизм snapback sanctions (такой механизм сейчас предусмотрен санкциями ООН в отношении Ирана). Это означает автоматическое восстановление ограничений в отношении Москвы в случае нарушений условий перемирия.

Что по итогам переговоров заявили в Москве

Глава российской делегации Владимир Мединский на пресс-подходе к российским СМИ после переговоров заявил, что на встрече было решено несколько «практических вопросов», заявил Мединский.

Среди них он назвал передачу украинской стороне 6 тыс тел военных, это должно произойти на следующей неделе.

Мединский подтвердил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: всех на всех тяжелораненных и тяжелобольных, а также всех в возрасте от 19 до 25 лет. Обе стороны организуют медицинские комиссии, сказал Мединский, такие обмены, по его словам, будут регулярными.

При этом Москва судя по всему отвергла предложение Киева по безусловному прекращению огня. По словам Мединского, Россия предложила Украине прекращение огня «на 2-3 дня на отдельных участках фронта». По словам Мединского, это делается для того, чтобы «командиры могли подобрать тела своих солдат».

Владимир Мединский также показал список из 339 фамилий детей, переданный Украиной. Он заявил, что из детской темы делается шоу.

Кроме того, во время переговоров Россия передала Украине меморандум со своими условиями мирного урегулирования. Днем Мединский лишь заявил, что документ состоит из двух частей — как достичь долгосрочного мира и какие необходимы шаги для полноценного прекращения огня.

Вечером текст меморандума опубликовало госагентство ТАСС. Документ содержит требования, которые Россия уже неоднократно озвучивала публично. Например, требования об отказе Киева вступать в военные союзы и коалиции (под этим подразумеваются НАТО и ЕС), установление предельной численности украинской армии, безъядерный статус Киева.

Также в документе говорится о необходимости признать ЛНР, ДНР, части Запорожской и Херсонской областей российскими территориями.

Второй раздел российского меморандума предлагает два варианта условий для прекращения огня. В первом из них ВСУ предлагается полный отвод вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Второй вариант предполагает запрет на передислокацию украинских военных, поставки западных вооружений и присутствие военных из третьих стран на территории Украины, а также прекращение мобилизации и отмену военного положения в Украине.

Предыдущий раунд прямых переговоров — первых с весны 2022 года — прошел в Стамбуле 16 мая. Украинские источники сообщали, что тогда российская делегация выдвигала неприемлемые требования для прекращения огня, в том числе о выводе украинских войск из регионов, частично захваченных Россией.

Официально по итогам переговоров было объявлено, что стороны договорились провести крупный обмен военнопленных по формуле «1000 на 1000», а также разработать меморандумы со своими условиями мирного урегулирования.