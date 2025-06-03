В Южной Корее проходят внеочередные президентские выборы

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CentralAsia (CA) - В Южной Корее во вторник проходят внеочередные президентские выборы: граждане выбирают нового главу государства вместо Юн Сок Ёля, который был смещен с поста за попытку ввести военное положение, пишет «Би-би-си».

Главных претендентов на победу двое: Ли Чжэ Мён, кандидат от Демократической партии и до недавнего времени ее лидер, и Ким Мун Су — кандидат от консервативной партии смещенного президента, «Гражданской силы».

Фаворитом считается Ли: по последним предвыборным опросам, он обходил Кима на 10-14%, и его поддерживают до половины избирателей.

Выборы проходят в один тур, то есть получивший простое большинство сразу станет президентом и главой исполнительной власти в Южной Корее.

29–30 мая прошло досрочное голосование, и в эти дни проголосовало больше трети избирателей. Ожидается, что и основной день голосования пройдет при большой явке.

Кроме Ли и Кима, в президенты баллотируются еще три человека, но, судя по опросам, шансов вмешаться в борьбу за победу у них нет.

Ли Чже Мён участвовал и в прошлых президентских выборах в 2022 году, и проиграл Юн Сок Ёлю меньше одного процента.

Ким же был министром в правительстве Юн Сок Ёля.

Ли по ходу предвыборной кампании обвинял Кима и его соратников по партии «Гражданская сила» в том, что они потворствовали попытке Юна ввести военное положение, а затем пытались помочь президенту удержаться у власти.

Президент Юн Сок Ёль 3 декабря прошлого года попытался ввести военное положение, приказав военным взять под контроль парламент. Попытка провалилась, вызвав глубочайший политический кризис в стране.

14 декабря парламент, в котором большинство мест принадлежит оппозиции, проголосовал за импичмент Юна, 15 января он со второй попытки был арестован, а 4 апреля Конституционный суд подтвердил импичмент, после чего были назначены внеочередные выборы президента.