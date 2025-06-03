Вулкан Этна на Сицилии выбросил облако пепла на высоту 6,5 км

CentralAsia (CA) - Из вулкана Этна на Сицилии вырвался огромный столб вулканического пепла, газа и камней, высота которого достигала 6,5 км. Этна — крупнейший действующий вулкан в Европе, но власти Италии заявляют, что на данный момент опасности для населения нет.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), характер извержения говорит о том, что на одном из флангов кратера, по всей видимости, произошло обрушение породы.

«Камеры наблюдения зафиксировали пирокластический поток, вероятно, вызванный обрушением материала с северного склона юго-восточного кратера», — говорится в сообщении.

Пирокластический поток — это смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, выбрасываемых на поверхность в результате взрывной активности.

Такие потоки могут быть крайне опасны для окружающей местности, но пока никаких признаков непосредственной угрозы не наблюдается.

По словам главы региона Сицилия Ренато Скифани, в этом его заверили эксперты, с которыми местные власти находятся в постоянном контакте.

В последнем заявлении INGV говорится, что вулканический поток еще не прошел мимо Долины Льва — точки на подходе к вершине, где пересекаются туристические маршруты.

Таким образом, у властей есть достаточно времени, чтобы принять меры безопасности в случае необходимости.

Глава регионального подразделения гражданской обороны Сальво Кочина рекомендовал туристам избегать посещения района «из-за потенциальной возможности развития природного явления».

Для воздушного транспорта было выпущено красное предупреждение в связи с выбросом вулканического облака, однако расположенный поблизости аэропорт Катании пока работает в штатном режиме.

Сейсмологи обращают внимание на то, что нынешняя активность Этны наблюдается уже некоторое время.

13 мая этого года в районе юго-восточного кратера около Катании был зафиксирован выброс лавы, разделившийся на два потока — один устремился к южному склону горы, другой — на восток.

Выброс сопровождался сильным грохотом, который слышали жители Катании и других населенных пунктов, расположенных вокруг вулкана.

По данным специалистов, это был 15-й эпизод активности Этны в этом году и второй в мае.

«Частичное разрушение юго-восточного кратера, которое привело к образованию впечатляющего изверженного облака высотой в несколько километров и пирокластического потока, — это явление, за которым мы следим с особой осторожностью», — сказал Ренато Скифани.