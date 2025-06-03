Население Казахстана продолжает сокращаться больше чем в половине регионов

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CentralAsia (KZ) - Население Казахстана к 1 мая достигло 20 353,3 тыс. человек, показав рост на 0,34% с начала года, сообщило бюро нацстатистики страны в понедельник.

Больше чем в половине регионов Казахстана в первые четыре месяца 2025 года население сокращалось. В их числе густонаселенные Туркестанская и Жамбылская области, а также впервые за многие годы – Западно-Казахстанская область. К сокращению населения в этих регионах приводит высокая миграция – жителей областей переезжают в мегаполисы.

Население Астаны с начала года выросло уже на 1,95% (почти в 6 раз больше чем в среднем по стране), Шымкента – на 1,2%, Алматы – на 0,79%.

В трех городах-миллионниках сосредоточена уже четверть населения Казахстана и прежде всего именно в мегаполисы уезжают жители других регионов.

Сальдо миграции остается положительным только в этих городах, а также в Алматинской и Мангистауской областях. Во всех остальных уехавших больше, чем прибывших.

В целом сокращение населения в январе-апреле отмечалось сразу в 11 регионах Казахстана – это худший показатель с начала прошлого года. Больше всего население снизилось в области Жетысу (0,3%), Абай (на 0,34%) и Северо-Казахстанской области (0,52%). В двух регионах - Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях по итогам января-мартазафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает число родившихся.

В двух регионах – Акмолинской и Кызылординской областях – рост населения в этом году остается едва заметным.

По итогам января-апреля городское население Казахстана выросло на 0,66%, сельское – сократилось на 0,18%. В городах Казахстана проживает к этому моменту 63,2% жителей страны, на селе – 36,8%.

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