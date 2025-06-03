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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8, есть погибший

CentralAsia (CA) -  В турецком городе Мармарис  (провинция Мугла) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, девушка скончалась в больнице. В отделении неотложной помощи все еще находятся 46 человек.

Разрушений в жилых зданиях города, предварительно, нет. Землетрясение также ощущалось в других провинциях, отметил Ерликая.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, землетрясение произошло в 03:01 3 июня по местному времени на глубине 77,07 км.

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