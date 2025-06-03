Зеленский ответил на предложение России о перемирии на два-три дня

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о локальных перемириях на 2-3 дня для сбора тел погибших, передает УНИАН.

«Они готовы на перемирие на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что [они] идиоты. Перемирие как раз должно быть для того, чтобы не было убитых. То есть, вы видите настроение — для них это вопрос небольшой паузы в войне», — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал США усилить санкционное давление на Россию, чтобы добиться перемирия, потому что «по-другому они пока не понимают».

Также Зеленский сказал, что пока еще не видел текста меморандума, который передала Россия, но, ссылаясь на оценки украинской делегации, сказал, что «судя по всему, он содержит ультиматумы, а не серьезные предложения».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе встречи в Стамбуле РФ предложила Украине прекратить огонь «на два-три дня» на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела погибших. Мединский назвал это предложение «конкретным», сравнив его с требованиями украинской стороны о прекращении огня «в достаточно общих словах». Он объяснил его жарой и «санитарной ситуацией в серой зоне».