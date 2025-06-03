Треть мигрантов в России завалили экзамен по русскому языку, - Минобрнауки РФ

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CentralAsia (CA) - Около 30% иностранцев не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первого раза, а почти половина из них не справляется и при повторной попытке. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.

По данным министерства, уровень несдачи вырос с 3% до 30% после того, как из процесса были исключены частные компании. Этот показатель остается стабильным с мая 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что продолжают вести системный мониторинг результатов экзаменов.

Сложности начались после вступления в силу закона, который с 10 декабря 2023 года запретил передавать права на проведение экзамена сторонним организациям. До этого подобные экзамены могли проводить коммерческие структуры по договору. Теперь решение о включении новых экзаменующих учреждений в специальный перечень принимается только по согласованию с Минобрнауки, МВД и Рособрнадзором.

Тем временем в МВД сообщали, что с начала этого года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тыс. иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что депутаты готовят девять новых законопроектов, направленных на изменение миграционного законодательства. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий.