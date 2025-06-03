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Афганские власти сообщили, что Таджикистан депортировал 49 афганских мигрантов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Министерство по делам миграции правительства «Талибана» в Афганистане объявило, что 49 афганских мигрантов были депортированы из Таджикистана 28-29 мая «по неизвестным причинам».

Ведомство сообщило, что 49 афганских мигрантов 31 мая были возвращены на родину через пограничный пункт Шерхан в провинции Кундуз.

По словам талибов, 36 из них имели вид на жительство в Таджикистане, а 13 человек – паспорта и визы. Афганские власти подчеркнули, что причина их депортации неясна.

Власти Таджикистана ничего не сообщают по этому поводу.

 

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