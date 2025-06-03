Генштаб ВСУ сообщил о 12 уничтоженных российских самолетах

CentralAsia (CA) - Генеральный штаб ВСУ утром 3 июня опубликовал обновленные данные о предполагаемых потерях РФ, из которых следует, что российская армия лишилась 12 самолетов.

Это первое обновление информации Генштаба ВСУ об уничтоженной российской военной технике с 1 июня, когда украинские дроны атаковали аэродромы в Иркутской и Мурманской областях в рамках операции «Паутина» .

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявляли, что в ходе операции был уничтожен 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.