Как арсенал беспилотников Украины потряс Россию и изменил современную войну, - Вloomberg

Украинский беспилотник «Вампир» дислоцирован в Запорожской области. Фотограф: Дмитрий Смолиенко/Укринформ/Getty Images

CentralAsia (CA) - Украинские войска, уступающие по вооружению, по численности и по истощению, продолжают борьбу с вторгающимися российскими войсками уже более трех лет. Их можно было бы легко разбить, если бы не массовое развертывание Киевом беспилотников, пишет Вloomberg.

Десятки тысяч относительно дешевых и одноразовых машин теперь кружат над линией фронта, выявляя российские позиции, собирая разведданные для прогнозирования предстоящих атак, сталкиваясь с целями противника или сбрасывая на них бомбы.

По данным британского аналитического центра Royal United Services Institute , к началу 2025 года беспилотники наносили от 60% до 70% ущерба и разрушений, причиненных российской технике в войне. Российские военные создали конкурирующие беспилотные силы и использовали традиционную силу в области радиоэлектронной борьбы для модернизации своих технологий борьбы с беспилотниками. Тем не менее, высокоадаптируемые беспилотники Украины продолжают выявлять пробелы и уязвимости в российской обороне. В начале июня беспилотники, запущенные с грузовиков, поразили аэродромы, расположенные так далеко от фронта, как Сибирь, повредив часть российского парка дальних бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, по словам украинских чиновников.

Военные командиры по всему миру принимают это к сведению. Тайвань инвестирует в серийное производство беспилотников в ожидании возможного конфликта с Китаем. Израиль перенастроил систему ПВО «Железный купол» в войне в Газе, чтобы учесть маневренные беспилотники — одно из его самых больших слепых пятен. Европейские правительства, приступающие к самому масштабному перевооружению со времен Холодной войны, определили беспилотники и системы противодействия беспилотникам в качестве инвестиционного приоритета. Пентагон США, который первым применил сложные и дорогие беспилотники, полученные от крупных поставщиков вооружений, стремится закупить более дешевые, разработанные стартапами и развернутые в массовом порядке.

В то время как президент Дональд Трамп сокращает военную поддержку США для Украины, убежденный, что война — это проблема Европы, которую нужно решить, российский лидер Владимир Путин, похоже, намерен использовать свое преимущество. Среди западных военных чиновников преобладает предположение, что он намерен медленно изматывать украинскую армию до тех пор, пока боевая мощь и деньги страны в конечном итоге не будут исчерпаны. Масштабная программа Украины по беспилотникам может стать для нее лучшим шансом изменить сценарий.

Ниже представлен подробный анализ различных типов беспилотников, используемых на Украине, и того, как они меняют современные методы ведения войны.

Ближний бой дронов

Маленькие, легкие беспилотники с несколькими роторами стали определяющей инновацией войны. Известные как беспилотники с видом от первого лица, они обычно управляются в реальном времени с помощью видеопотока оператором, который может «видеть» через бортовую камеру с помощью электронных очков, так что они могут летать за пределами прямой видимости. Социальные сети полны видеороликов, показывающих, как машины приближаются к войскам, бронетранспортерам, ракетным батареям и командным пунктам до момента удара, когда изображение становится статическим.

KH-S7 FPV, производство Украина Иллюстратор: Крис Филпот

Другие роторные беспилотники используются для сбрасывания взрывчатки размером с гранату на цели и могут быть использованы повторно, если они благополучно вернутся. Барражирующие боеприпасы с фиксированным крылом зависают высоко в небе, пока не обнаружат цель, а затем пикируют и взрываются при ударе. Новейшие пикирующие бомбардировщики, такие как недавно представленный Украиной B-1, рассчитаны на то, чтобы оставаться в воздухе в течение нескольких часов, и они тише более ранних моделей, что затрудняет их обнаружение.

Беспилотники Deep Strike

Беспилотники большой дальности, спроектированные как беспилотные самолеты с фиксированным крылом, могут пролетать сотни миль до своих целей. Украина болезненно познакомилась с ними в конце 2022 года, когда Россия начала отправлять рои начиненных взрывчаткой беспилотников «Шахед», произведенных в Иране, убивая мирных жителей и нанося ущерб энергетической инфраструктуре вплоть до западных границ страны. С тех пор силы Москвы запустили более 20 000 таких самолетов.

Киев разработал собственные ударные беспилотники большой дальности и отвечает атаками на нефтеперерабатывающие заводы, а также склады горючего и боеприпасов в российских регионах, вплоть до Башкортостана, расположенного примерно в 1500 километрах (930 милях) от Украины.

Дрон Bayraktar, произведенный в Турции Иллюстратор: Крис Филпот

Украина в последние месяцы активизировала атаки на военные и промышленные объекты в глубине России. Россия заявила, что сбила 485 украинских беспилотников во время двухдневного штурма в начале мая, который повредил несколько объектов по производству оружия и единственный в стране завод по производству оптоволоконного кабеля. Удары, которые задержали более 100 рейсов, поскольку аэропорты вокруг Москвы временно остановили работу, продолжались в течение дня, тогда как предыдущие атаки, как правило, происходили ночью. Это продемонстрировало растущую способность Украины приносить войну жителям российской столицы, которые были в значительной степени изолированы от нее в своей повседневной жизни. О пострадавших не сообщалось.

Военно-морские дроны

Беспилотные катера, нагруженные взрывчаткой, сделали слишком опасным для российского флота приближаться к побережью Черного моря Украины, где корабли могли бы бомбить города и блокировать порты. Недавно Киев начал вооружать их ракетами. В начале мая украинские разведывательные службы заявили, что военно-морские беспилотники сбили два вражеских истребителя недалеко от российского порта Новороссийск. Беспилотниками можно управлять с расстояния в сотни миль с помощью американской спутниковой широкополосной сети Starlink. Растущие возможности военно-морских беспилотников стоимостью всего в 20 000 долларов бросают вызов эффективности военных кораблей, строительство которых обходится в сотни миллионов долларов.

Дрон Sea Baby, производство Украина Иллюстратор: Крис Филпот

Разведывательные беспилотники

Малогабаритные беспилотные летательные аппараты воздушного наблюдения помогают боевым подразделениям вести наблюдение за близлежащими траншеями противника, в то время как беспилотные летательные аппараты с фиксированным крылом и большим радиусом действия составляют карту расположения подразделений и техники противника, делая район сосредоточения войск за линией фронта более опасным.

Дрон Furia, производство Украина Иллюстратор: Крис Филпот

Разведывательные беспилотники могут сделать воздушные атаки более эффективными, обнаруживая цели и передавая их координаты для более точного наведения гаубичной артиллерии и ракет наземного или воздушного базирования. Российский разведывательный беспилотник «Форпост» обеспечивает лазерное наведение планирующих бомб, сбрасываемых пилотируемыми самолетами, которые безопасно летят за пределами досягаемости ПВО Украины.

На начальном этапе войны Украина использовала турецкие беспилотники Bayraktar для управления артиллерийским огнем по российским бронетанковым подразделениям. Теперь она разработала собственные беспилотники Leleka и Furia для этой цели. Российские разведывательные беспилотники Orlan регулярно и угрожающе присутствуют в небе над Украиной, поскольку они часто предвещают ракетные удары.

На суше Украина начала использовать дистанционно управляемых роботов-собак для обнаружения мин-ловушек и российских солдат в местах, куда не могут добраться беспилотники, например, внутри зданий, вдоль траншей и в густых лесах.

Другие применения

Беспилотные летательные аппараты с винтокрылыми двигателями могут использоваться для доставки продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов войскам, отрезанным от противника или когда доставлять грузы по дороге слишком опасно.

Дроны могут использоваться в качестве летающих гидов, сопровождающих застрявших военнослужащих из опасной территории. Их даже используют для захвата пленных. Жужжание дрона заставит некоторых солдат спрятаться или убежать. Другие могут попытаться сбить его из пулемета. Иногда они подают сигнал о сдаче в надежде, что оператор дрона заметит их и выведет в безопасное место, вместо того чтобы сбросить взрывчатку.

Как дроны изменили поле боя?

Основная часть FPV-дронов легко собирается в небольшой мастерской из деталей, купленных в интернете. Самый дешевый стоит около 400 долларов, они могут обездвижить или даже уничтожить танк или другую большую единицу техники стоимостью в сотни тысяч долларов, а иногда и миллионы. Они позволили Украине добиться некоторых ошеломляющих военных успехов, используя относительно простые средства.

Это заставило российские вооруженные силы скорректировать свою тактику. Колонны танков, направляемые к позициям через открытые участки местности, являются легкой добычей для украинских беспилотников. Поэтому командиры отдают приоритет скорости, а не броне, отправляя войска на мотоциклах, электроскутерах и гольф-карах, а иногда и пешком, чтобы разведать слабые места в рядах противника. Это заставляет операторов беспилотников противостоять множеству более мелких, разбросанных и быстро движущихся групп и сохраняет самый дорогой комплект для более крупных, более скоординированных атак.

Недостатком для России является то, что эти мобильные группы более уязвимы при атаке, что приводит к тяжелым потерям. Камуфляж стал необходим даже за много миль от линии фронта, а бронетехника теперь оснащена самодельными сетками, чтобы запутать FPV-дроны, которые могут нести только относительно небольшие заряды взрывчатки.

С ростом количества беспилотников, проносящихся по ландшафту, укрытие в окопах стало предпочтительным вариантом для солдат, когда они не находятся в движении. Землянки должны быть лучше замаскированы, чем те, которые использовались в предыдущих войнах, и солдаты часто отказываются от горячей пищи и избегают собираться большими группами из-за страха быть обнаруженными глазом в небе.

Эта постоянная сплошная воздушная разведка усложнила задачу по обеспечению безопасности и удержанию территории для обеих сторон, расширив «серую зону» — зону изрезанной боями нейтральной полосы, которая тянется более чем на 1000 км через восточные регионы Украины — с 10 км до 25 км в 2022 году. Военные эксперты говорят, что это также является причиной того, почему не наблюдалось масштабных перемещений на линии фронта, а Россия за последний год добилась лишь незначительных территориальных успехов, несмотря на увеличение численности войск.

Планы по дальнейшему масштабному увеличению использования беспилотников затрудняют прогнозирование хода конфликта. Украина произвела не менее 1 миллиона беспилотников в прошлом году и планирует произвести 2,5 миллиона в 2025 году, согласно данным центра стратегических коммуникаций страны. Международные санкции не помешали России наращивать производство беспилотников: Путин призвал к ежегодному производству в этом году 1,4 миллиона, что в десять раз больше, чем Россия произвела в 2023 году.

Инновации

Развитие событий — это постоянная игра в кошки-мышки: беспилотники совершенствуются практически ежедневно, поскольку противники находят новые способы борьбы с каждой новой возможностью.

Глушение: Большие дроны, такие как Shahed, можно сбивать с помощью зенитных пулеметов, но стрельба по маленьким, вездесущим FPV не имеет смысла. Поэтому меры по борьбе с дронами на передовой направлены на блокирование радиосвязи между дроном и его оператором с помощью устройств, которые излучают сигналы помех. Другая тактика — спуфинг — использование поддельных сигналов GPS для обмана дронов, заставляя их думать, что они находятся не там, где они есть, и отклоняя их от курса. Чтобы бороться с глушением, операторы дронов оснащают дроны чипами скачкообразной перестройки частоты, чтобы гарантировать безопасность соединения.

Волоконно-оптические кабели: российские войска были пионерами в использовании волоконно-оптических кабелей, которые невозможно заглушить. Дрон разматывает кабель во время полета, оставаясь подключенным к пилоту. Эти дроны летают ближе к земле, чем радиоуправляемые самолеты, и не излучают никаких радиоволн, что обеспечивает безопасность дрона и его оператора. Часто их перебрасывают через серую зону и приземляют, где они ждут, пока не появится возможность устроить засаду на вражеские войска. Одним из недостатков этих дронов является то, что они должны нести тяжелую катушку для намотки. Это делает их медленнее и менее маневренными, а значит, более уязвимыми для сбития. Катушка уменьшает вес взрывчатых веществ, которые может нести дрон, а кабель хрупкий. Дрон может лететь не дальше, чем около 10 километров, или только половину этого расстояния, когда ветрено, так как кабель может раскачиваться и дестабилизировать дрон. Еще одна проблема: многие кабели оказываются заброшенными, когда дрон выходит из строя, оставляя ландшафт усыпанным пластиковым загрязнением. Совсем недавно Украина представила свои собственные волоконно-оптические дроны. Российские войска отреагировали созданием «антидронных коридоров» — протягиванием защитной сетки или проводов вдоль обочин дорог.

Волоконно-оптический дрон Иллюстратор: Крис Филпот

Искусственный интеллект: прямая связь, необходимая между дроном и его оператором-человеком, остается главной уязвимостью оружия. Как только соединение заклинивает или оптоволоконный кабель рвется, дрон теряется. Обученные операторы дронов также сами становятся целями. Достижения в области ИИ делают более дорогие беспилотники с фиксированным крылом все более автономными. Они могут использовать одновременную локализацию и картографирование — или SLAM — для сбора данных об окружающей среде, а затем построить карту своего местоположения. Затем это сравнивается с изображением территории высокого разрешения, чтобы помочь ему определить, где он находится. В то же время другие датчики предоставляют данные об ускорении и скорости, которые затем могут определить, как далеко он продвинулся, и оценить его местоположение. Эти системы часто работают совместно друг с другом, а также со спутниковым позиционированием, чтобы повысить точность и не дать дрону сбиться с курса. В мире полностью автономных дронов машины могли бы перемещаться без руководства по ландшафту, определять цель и атаковать ее, прежде чем вернуться на базу. На данный момент полностью автономных дронов нет, но некоторые из них оснащены технологией захвата цели, при которой ИИ берет на себя управление дроном на последних 100 метрах для поражения цели после того, как его оператор-человек идентифицировал цель. Достижение полной автономности дронов еще больше изменит поле боя, потенциально сократив необходимость в обучении тысяч операторов.

Как они их строят?

Кремль использовал свои более глубокие карманы для масштабирования массового производства более ограниченного ассортимента моделей беспилотников. Отрасль сосредоточена на крупных кластерах по производству оружия, таких как Алабуга в Татарстане, где производятся реплики Shahed, и Ижевск, где производится дальнобойный боевой беспилотник под названием Garpiya. Россия планирует создать 48 научно-исследовательских и производственных объектов по всей стране к 2030 году, чтобы повысить возможности своих беспилотников.

Ограниченное более ограниченными ресурсами, оборонное ведомство Украины полагается на лоскутное одеяло из более чем 500 поставщиков. Некоторые массово производят дроны на обширных заводах. Другие либо строят их с нуля в небольших мастерских и гаражах, либо перепрофилируют дроны, купленные онлайн на китайских интернет-площадках. Китайские дроны Mavic стали привычным зрелищем на передовой, хотя их производитель, SZ DJI Technology Co., отрицает продажу каких-либо дронов России или Украине, а правительство Пекина заявляет, что предприняло шаги для предотвращения их использования в конфликте.

Украинские беспилотники-бомбардировщики Vampire на военно-технологической компании Skyfall. Фотограф: Эндрю Кравченко/Bloomberg

Разнообразие компаний, источников финансирования и методов производства сделало отрасль крайне конкурентной и инновационной. Правительство поощряет эту культуру стартапов с помощью конкурсов по проектированию дронов, открытых для всех, включая старшеклассников.

Дрон-вампир, производство Украина Иллюстратор: Крис Филпот

Украинская компания Skyfall превратилась в одного из крупнейших производителей беспилотников в стране. Она была основана тремя инженерами для разработки сверхмощного многоцелевого беспилотника Vampire, способного нести 15-килограммовые бомбы или перевозить боеприпасы, еду, воду и лекарства. Русские прозвали его Бабой-Ягой в честь злой ведьмы из детских сказок.

Skyfall поставила на фронт тысячи таких машин. Компания также производит популярный Shrike FPV, управляет академией для обучения будущих инженеров, управляет несколькими сервисными центрами по обслуживанию дронов в городах, расположенных ближе к линии фронта, и управляет круглосуточной горячей линией, чтобы помогать солдатам решать технические проблемы с их дронами, даже в разгар боя.

Полный перевод статьи Bloomberg «How Ukraine’s Drone Arsenal Shocked Russia and Changed Modern Warfare».