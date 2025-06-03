Председатель Госдумы призвал принять меры из-за подделки результатов экзаменов мигрантов

Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) - Минобрнауки нужно принять меры по недопущению подделки результатов экзаменов мигрантов. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на резонансный случай задержания организаторов незаконной миграции, который произошел в Екатеринбурге 29 мая. Среди обвиняемых оказалась директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства Уральского федерального университета. Она, по версии следователей, массово принимала экзамены у иностранцев, предоставляя им через сообщников заранее подготовленные варианты правильных ответов за денежное вознаграждение.

Еще более серьезный случай выявлен в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). По версии следствия, директор центра тестирования мигрантов при РУДН создал преступное сообщество, вовлекая в противоправную деятельность своих сотрудников.

По данным СК, участники преступной группы подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. Всего задержано 17 человек. Преступная сеть действовала не только в Москве, но и в Пермском крае, Самарской и Тульской областях.

Фигурантам грозит наказание до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и до 2 лет за создание и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

«Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции – суровое», – пояснил Володин.