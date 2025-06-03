После роста тарифов потребление электроэнергии в Узбекистане сократилось на 10%

CentralAsia (UZ) - С мая 2024 года, когда в Узбекистане повысились тарифы на коммунальные ресурсы, по декабрь того же года потребление электроэнергии в стране снизилось на 10,6% в сравнении с показателем аналогичного периода 2023-го. Такие данные публикует Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при президенте республики в своем Telegram-канале.

Эксперты организации уточняют, что таким образом за отчетный период было сэкономлено 1,3 млрд кВт*ч.

Вместе с тем уменьшилось число домохозяйств, потребляющих более 10 тысяч киловатт-часов в месяц. Если в 2023 году таких насчитывалось почти 80 тысяч, то после повышения тарифов их количество сократилось до 15 тысяч. Зато доля абонентов, ежемесячно расходующих до 200 кВт*ч, осталась стабильной: 71% против 72% соответственно.

Подобная тенденция наблюдается при исследованиях по потреблению природного газа. В 2023 году 54% жителей страны использовали до 500 кубометров «голубого топлива» в месяц, годом позже показатель вырос совсем чуть-чуть — до отметки 58%.

Таким образом, рост тарифов не привел к резким изменениям объемов базового потребления, констатируют аналитики ЦЭИР.

В Центре добавили, что в исследованиях приняли участие 3516 домохозяйств по всему Узбекистану. Кроме того, были изучены сведения о расходах коммунальных ресурсов в квартирах и прочих помещениях 3,5 млн абонентов газа и 8 млн потребителей электроэнергии.

Тарифы на энергоресурсы в Узбекистане увеличиваются в течение двух лет подряд. Последнее повышение произошло с 1 мая 2025 года. Базовая стоимость электроэнергии выросла на треть, до 600 сумов ($0,046) за 1 киловатт-час. Газ стал дороже на 53,8% — 1000 сумов ($0,077) за кубометр.

По заверению властей, начиная со следующего года, тарифы на электричество и природный газ будут ежегодно повышать с 1 мая на уровень инфляции, но не более чем на 10%. Хотя ранее планировалось заморозить стоимость ресурсов для потребителей и не менять ее на протяжении минимум трех лет.

Впрочем, говоря об этом повышении тарифов, глава Центробанка республики Тимур Ишметов отметил, что завершен последний этап реформы в коммунальной сфере.

«Мы больше не ожидаем роста цен в секторах с административным регулированием, и теперь можем сосредоточиться на работе по снижению инфляции», — резюмировал председатель ЦБ.