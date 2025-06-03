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Правительство Нидерландов распалось после выхода ультраправых из правящей коалиции
Герт Вилдерс
Герт Вилдерс
// AP

CentralAsia (CA) -  Лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из правящей коалиции правительства Нидерландов. Поводом для вывода партии стали разногласия с партнерами по коалиции по вопросам миграции.

Они не согласились с планами Вилдерса по ограничению миграции. Тот, в частности, настаивает на закрытии границ для просителей убежища, временном прекращении воссоединения семей мигрантов и возвращении просителей убежища в Сирию. «Никаких подписей под нашими планами предоставления убежища. Никаких корректировок основных условий. PVV покидает коалицию»,— написал Вилдерс в X.

Выход PVV из правящей коалиции автоматически запускает процедуру проведения новых парламентских выборов в стране. В последний раз правительство Нидерландов распадалось в 2023 году при премьер-министре Марке Рутте, и тоже из-за вопросов миграционной политики.

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