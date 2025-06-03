СБУ утверждает, что провела подводный подрыв опор Крымского моста

CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины утверждает, что провела подводный подрыв опор Крымского моста.

По их данным, агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста и в ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство.

«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», — заявили в СБУ.

Официальный телеграм-канал Крымского моста в 6:07 сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта. В 9:00 движение было возобновлено.

Российские военные на момент публикации не комментировали это утверждение.