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СБУ утверждает, что провела подводный подрыв опор Крымского моста

CentralAsia (CA) -  Служба безопасности Украины утверждает, что провела подводный подрыв опор Крымского моста.

По их данным, агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста и в ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство. 

«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», — заявили в СБУ. 

Официальный телеграм-канал Крымского моста в 6:07 сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта. В 9:00 движение было возобновлено.

Российские военные на момент публикации не комментировали это утверждение.

 

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