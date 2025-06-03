На стройке в Алматы упал башенный кран: есть погибший
- Казахстан, происшествия
- 19:47, 03 июня 2025
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CentralAsia (KZ) - В Алматы на стройке на улице Сатпаева упал башенный кран. Один рабочий погиб, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, ЧП произошло в 16:00. Во время строительных работ произошло опрокидывание башенного крана. В результате происшествия погиб оператор крана.
По данному факту отдел полиции при УП Бостандыкского района возбудил уголовное дело. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.
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