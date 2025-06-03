Премьер Нидерландов заявил, что правительство уходит в отставку

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что уходит в отставку через несколько часов после того, как Герт Вилдерс вывел свою партию PVV из правой коалиции.

Как пишет Reuters, это, вероятно, спровоцирует проведение внеочередных выборов.

Министры из партии Вилдерса PVV покинули кабинет, а оставшиеся министры пока продолжат работу во временном правительстве.

Выборы, скорее всего, состоятся не раньше октября, а формирование нового правительства традиционно занимает месяцы в раздробленной политической ситуации в Нидерландах.

Это происходит на фоне усиления крайне правых взглядов в Европе , где недовольство миграцией и стоимостью жизни грозит подорвать единство Европы в вопросе о том, как вести себя с Россией и президентом США Дональдом Трампом.

Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, поскольку три других партнера по коалиции не готовы поддержать его идеи по вопросам предоставления убежища и иммиграции.