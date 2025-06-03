Премьер Монголии ушел в отставку после массовых протестов из-за образа жизни его сына

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после того, как фотографии роскошного образа жизни его сына в социальных сетях стали причиной антикоррупционного расследования и нескольких недель массовых протестов. Об этом пишет BBC.
- Монголия является парламентской республикой, в которой высшим органом государственной власти обозначен Великий Государственный Хурал. Вместе с тем главой государства объявлен президент, который наделен существенно ограниченными полномочиями, по большей части, носящими представительский характер.
Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ, отрицавший свою вину, во вторник проиграл вотум недоверия в парламенте.
На вирусных фотографиях, как утверждается, запечатлены сын Оюн-Эрдэнэ и его девушка, демонстрирующие черную сумку через плечо от Dior и несколько пакетов для покупок во время отпуска по случаю помолвки.
Протестующие задались вопросом, как семья Оюн-Эрдэнэ могла позволить себе такую роскошную жизнь. Местные СМИ сообщили, что антикоррупционный орган страны проверял их финансы.
Во время голосования по вотуму доверия во вторник 44 из 88 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, проголосовали за Оюн-Эрдэнэ, а 38 других проголосовали против него. Ему нужна была поддержка не менее 64 из 126 членов парламента.
«Для меня было честью служить своей стране и народу во времена трудностей, включая пандемии, войны и пошлины», — сказал он после голосования.
Сотни протестующих, многие из которых были молодыми людьми, выходили на улицы в течение двух недель перед голосованием, требуя отставки Оюн-Эрдэнэ.
Оюн-Эрдэнэ отверг обвинения в коррупции, обвинив критиков в развязывании против него клеветнической кампании.
Он был назначен на должность премьера в январе 2021 года.