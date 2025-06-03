Премьер Монголии ушел в отставку после массовых протестов из-за образа жизни его сына

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после того, как фотографии роскошного образа жизни его сына в социальных сетях стали причиной антикоррупционного расследования и нескольких недель массовых протестов. Об этом пишет BBC.

Монголия является парламентской республикой, в которой высшим органом государственной власти обозначен Великий Государственный Хурал. Вместе с тем главой государства объявлен президент, который наделен существенно ограниченными полномочиями, по большей части, носящими представительский характер.

Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ, отрицавший свою вину, во вторник проиграл вотум недоверия в парламенте.

На вирусных фотографиях, как утверждается, запечатлены сын Оюн-Эрдэнэ и его девушка, демонстрирующие черную сумку через плечо от Dior и несколько пакетов для покупок во время отпуска по случаю помолвки.

Протестующие задались вопросом, как семья Оюн-Эрдэнэ могла позволить себе такую ​​роскошную жизнь. Местные СМИ сообщили, что антикоррупционный орган страны проверял их финансы.

Во время голосования по вотуму доверия во вторник 44 из 88 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, проголосовали за Оюн-Эрдэнэ, а 38 других проголосовали против него. Ему нужна была поддержка не менее 64 из 126 членов парламента.

«Для меня было честью служить своей стране и народу во времена трудностей, включая пандемии, войны и пошлины», — сказал он после голосования.

Сотни протестующих, многие из которых были молодыми людьми, выходили на улицы в течение двух недель перед голосованием, требуя отставки Оюн-Эрдэнэ.

Оюн-Эрдэнэ отверг обвинения в коррупции, обвинив критиков в развязывании против него клеветнической кампании.

Он был назначен на должность премьера в январе 2021 года.

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