Монголия и Китай начали взаимное признание уполномоченного экономического оператора

CentralAsia (MNG) -

Получив статус уполномоченного экономического оператора, предприятие может пользоваться удобствами при таможенном оформлении.

Уполномоченный экономический оператор — предприятие, признанное таможенными органами законопослушным и благонадежным.

После внедрения взаимного признания статуса УЭО между Монголией и Китаем упростится документооборот, сократится количество проверок товаров, станет возможным приоритетное таможенное оформление. Ожидается, что такой шаг не только существенно снизит стоимость приграничной торговли между предприятиями двух стран, но и обеспечит безопасность и бесперебойность цепочек поставок.

Согласно статистике, с января по апрель 2025 года 326 китайских предприятий, получивших статус уполномоченного экономического оператора, занимались экспортной деятельностью с Монголией, при этом объем экспорта в стоимостном выражении составил почти 1,6 млрд юаней (порядка 222,69 млн долл. США) или примерно 15,5 процента от общего объема экспорта Китая в Монголию.

По имеющейся информации, по состоянию на конец апреля текущего года, в Китае насчитывается 6 479 предприятий, получивших статус УЭО, чей объем торговли составил 38,5% от общего объема импорта и экспорта страны, зафиксированного за тот же период.

Между тем, Китай подписал соглашения о взаимном признании УЭО с 31 экономикой, охватывающие 57 стран и регионов по всему миру, включая 38 стран, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения