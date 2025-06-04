Монголия начинает тендер на солнечную энергетику

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии ищет подрядчика по проектированию, закупкам и строительству (EPC) для строительства солнечной электростанции мощностью 19,8 МВт в западной части страны. Крайний срок подачи заявок — 16 июля.

Правительство Монголии объявило тендер на поиск подрядчика по генеральному подряду (EPC) для проекта солнечной электростанции Мянгад.

В приглашении к участию в тендере говорится, что торги открыты для подрядчиков из стран-источников, имеющих право на получение энергии от Азиатского банка развития (АБР). Банк предоставил финансирование для работ, которые являются частью проекта страны по масштабированию возобновляемой энергии.

В подробностях проекта на веб-сайте АБР указано, что проект Мянгад будет представлять собой объект мощностью 19,8 МВт, который будет построен в западной Монголии непосредственно к востоку от существующей солнечной электростанции Ховд Нар мощностью 10 МВт.

Ожидается, что строительство будет завершено к третьему кварталу 2026 года, после чего солнечная электростанция будет принадлежать и эксплуатироваться компанией Western Energy System — региональным оператором передачи и распределения электроэнергии.

Заинтересованные участники торгов могут приобрести всю соответствующую документацию за невозвращаемую плату в размере 600 долларов США, связавшись с Министерством энергетики Монголии. Крайний срок подачи заявок — 16 июля 2025 года.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к концу 2024 года совокупная мощность солнечной энергетики Монголии составила 143 МВт по сравнению со 108 МВт на конец предыдущего года.

источник: MiddleAsianNews

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