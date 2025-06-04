Скоро откроется новая детская больница в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Всю прошлую неделю работала государственная комиссия, в настоящее время проводится внутренняя санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

После того, как новая детская больница будет введена в эксплуатацию, 60 комнат будут доступны для педиатрических обследований и диагностики. В настоящее время время ожидания для каждой амбулаторной смотровой комнаты составляет ~2-20 дней, но предполагается, что время ожидания сократится на 90% после ввода в эксплуатацию новой больницы.

В больнице также будут современные детские операционные.

Полная реконструкция и расширение Центра охраны здоровья матери и ребенка, открытого в 1987 году, начались в 2022 году, 35 лет спустя, и продолжаются поэтапно.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения