В систему E-Mongolia добавлена ​​услуга по регистрации деревьев

CentralAsia (MNG) - В систему E-Mongolia добавлена ​​новая услуга по регистрации деревьев.

Граждане могут войти в приложение и получить доступ к разделу «Зарегистрировать дерево», где они могут регистрировать как ранее посаженные, так и недавно посаженные деревья. При этом пользователи могут предоставить такую ​​информацию, как тип дерева, местоположение и дата посадки, а также загрузить фотографию дерева.

После заявления президента Монголии на Генеральной Ассамблее ООН о том, что «Монголия высадит миллиард деревьев к 2030 году», подготовка к посадке деревьев ведется уже три года, а с этого года масштабная посадка деревьев началась на обширных территориях. Планируется посадить 570 миллионов деревьев в течение следующих двух лет и 850 миллионов деревьев в период 2028–2030 годов.

«По состоянию на предыдущий год было посажено в общей сложности 84 миллиона деревьев либо напрямую, либо в рамках компенсационных мер, что привело к пяти-шестикратному увеличению количества и объема саженцев, саженцев, семян и питомников по сравнению с предыдущими годами».

В частности, с созданием семенного фонда в размере 12,1 тонны из 39 видов деревьев и кустарников по всей стране стало возможным посадить 292 миллиона саженцев деревьев. В настоящее время ведутся работы по увеличению этого посадочного фонда до 100 миллионов единиц.

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