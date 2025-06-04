Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи. Предыдущему президенту объявили импичмент после попытки госпереворота

Ли Чжэ Мён

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты Южной Кореи от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на выборах, набрав 49,4% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней. Данные приводит агентство «Рёнхап».

Соперник Чжэ Мёна от «Гражданской силы» Ким Мун Су набрал 41,15% голосов, Ли Чжун Сок из Партии реформ — 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии — 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин — Хо 0,1%.

По данным ЦИК республики, явка на выборах стала рекордной с 1997 года. Она составила более 79%. По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00. Явка указана с учетом досрочного голосования. Оно прошло в Южной Корее 29–30 мая. В досрочном этапе приняли участие 34,74% избирателей.

Выборы президента Южной Кореи были досрочными. Их назначили после того, как предыдущий президент Юн Сок Ель совершил попытку госпереворота: в декабре он ввел военное положение и приостановил полномочия парламента, обвинив депутатов в попытке парализовать работу правительства. Парламент, в свою очередь, проголосовал за отмену военного положения и начало процедуры импичмента. Юн Сок Ель подчинился этому решению.

В декабре парламент проголосовал за отстранение Юн Сок Еля от должности. 4 апреля 2025 года правомерность этого решения подтвердил Конституционный суд. Сейчас Юн Сок Ель находится под следствием.