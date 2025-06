ФАО в Монголии отметила Всемирный день безопасности пищевых продуктов 2025 года

CentralAsia (MNG) - ФАО в Монголии отметила Всемирный день безопасности пищевых продуктов 2025 года под девизом «Безопасность пищевых продуктов: наука в действии».

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в сотрудничестве с национальными заинтересованными сторонами провела технический диалог, посвященный Всемирному дню безопасности пищевых продуктов 2025 года, на тему «Безопасность пищевых продуктов: наука в действии».

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, академических и исследовательских организаций, лабораторий, частного сектора и международные партнеры для оценки прогресса и укрепления сотрудничества в повышении безопасности пищевых продуктов в Монголии.

Г-жа Дяо Цинъюнь

Г-жа Дяо Цинъюнь, недавно назначенная представителем ФАО в Монголии, в своем вступительном слове подчеркнула важность научно обоснованных систем безопасности пищевых продуктов для обеспечения общественного здравоохранения, экономической устойчивости и устойчивого развития.

«Безопасность пищевых продуктов — это общая ответственность, которая требует координации по всей пищевой цепочке», — сказала г-жа Дяо. «В Монголии, где климатические условия и структурные уязвимости создают особые проблемы, применение науки, инноваций и межсекторального партнерства имеет решающее значение для обеспечения безопасной и питательной пищи для всех».

На мероприятии были представлены технические презентации о ходе и результатах инициатив, поддерживаемых ФАО, включая One Health, Action to Support Implementation of Codex Trust Fund Initiatives (ACT) и Food Safety Risk Assessment. В ходе обсуждений подчеркивалась важность скоординированных действий в секторах сельского хозяйства, здравоохранения и охраны окружающей среды для устранения таких рисков, как устойчивость к противомикробным препаратам, загрязнение пищевых продуктов и вызванные климатом сбои в продовольственных системах.

Участники обсудили ценность участия Монголии в процессе Кодекса Алиментариус и признали роль науки в формировании национальной политики, укреплении лабораторного потенциала и поддержке подходов к регулированию безопасности пищевых продуктов, основанных на оценке рисков.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов, отмечаемый во всем мире 7 июня, был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2018 году для повышения осведомленности и поощрения действий по предотвращению, выявлению и управлению пищевыми рисками. Тема 2025 года «Безопасность пищевых продуктов: наука в действии» призывает к созданию устойчивых, гибких и основанных на фактических данных систем безопасности пищевых продуктов, которые защищают здоровье, поддерживают средства к существованию и способствуют достижению Целей устойчивого развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения