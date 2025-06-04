Новые электростанции, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение, начали приносить плоды

CentralAsia (MNG) - Аккумуляторная электростанция Багануур поставляла 30,372 млн кВт·ч электроэнергии в центральную сеть, внося вклад в энергосистему Улан-Батора и центрального региона Монголии.

Аккумуляторная электростанция Багануур вырабатывает чистую и зеленую энергию и накапливает электроэнергию ночью, чтобы подавать ее в сеть в часы пик. На Улан-Батор приходится более 60 процентов от общего потребления электроэнергии в Монголии, разделяя среднюю нагрузку системы около 1245 МВт. Зимой 2023–2024 годов энергосистема столицы столкнулась с дефицитом в 200 МВт, который был быстро покрыт, когда были введены в эксплуатацию две новые электростанции.

Аккумуляторная электростанция Багануур

В частности, электростанция Бөөрөлжүүт мощностью 150 МВт и аккумуляторная станция Багануур мощностью 50 МВт начали поставлять электроэнергию в центральную сеть в декабре 2024 года, компенсируя дефицит электроэнергии. На сегодняшний день электростанция Бөөрөлжүүт непрерывно выполняет 100 процентов заказов на электроэнергию, выданных Национальным диспетчерским центром, бесперебойно снабжая интегрированную систему центрального региона.

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