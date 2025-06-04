Президент Туркменистана принял Председателя Великого Государственного Хурала Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Сердар Бердымухамедов в рамках государственного визита в Монголию провёл встречу с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвийном. Об этом сообщает TDH.

Сердечно приветствуя высокого гостя, руководитель монгольского Парламента отметил, что для него большая честь встретиться с главой Туркменистана, который проводит созидательную миролюбивую политику, направленную на развитие широкого регионального и международного сотрудничества. В данной связи подчёркивалось значение состоявшихся в Улан-Баторе двусторонних переговоров на высшем уровне, открывших новую важную веху межгосударственного диалога.

Поблагодарив Председателя Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалана Дашзэгви за радушный приём, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что нынешняя встреча будет способствовать укреплению взаимопонимания и установлению новых форм сотрудничества между нашими государствами, в том числе в рамках законодательных органов.

Как отметил глава Туркменистана, в минувшем году состоялся государственный визит Президента Монголии в нашу страну, в ходе которого было принято Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Туркменистаном и Монголией, а также в целях реализации достигнутых договорённостей разработана Дорожная карта на 2025–2026 годы.

Развитие межпарламентского взаимодействия является одним из ключевых направлений двустороннего партнёрства, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что в Медж­лисе Туркменистана и Великом Государственном Хурале Монголии созданы парламентские Группы дружбы с целью поддержки политико-дипломатических отношений между двумя странами посредством парламентской дипломатии.

В этом контексте глава Туркменистана выделил приоритетные направления расширения межпарламентских связей, обозначив в их числе налаживание отношений между парламентскими Группами дружбы и организацию их рабочих визитов, установление взаимодействия между молодыми парламентариями, активизацию роли женщин в межпарламентском сотрудничестве, обмен опытом в законотворческой деятельности между профильными комитетами. В ряду данных направлений – поддержка посредством парламентской дипломатии межгосударственных отношений, а также инициатив Туркменистана и Монголии на заседаниях таких крупных международных организаций, как Межпарламентский союз, Межпарламентская Ассамблея ОБСЕ, доведение этих конструктивных предложений до мирового сообщества. Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что это послужит дальнейшему расширению туркмено-монгольского диалога в вышеназванной сфере.

Высказав главе Туркменистана признательность за ­озвученные важные предложения, Председатель Великого Государственного Хурала Монголии подчеркнул, что сегодняшняя встреча открывает новые перспективы для углуб­ления межпарламентского сотрудничества, призванного способствовать всестороннему развитию туркмено-монгольских отношений.

В завершение встречи Президент Туркменистана и Спикер высшего законодательного органа Монголии подтвердили готовность обеих стран поддерживать и развивать связи в данном направлении, выступающем важным фактором укреп­ления уз дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

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