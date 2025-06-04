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ЦБ Монголии закупил в мае 1014,3 кг драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) -  В мае Центральный банк Монголии (Монголбанк) приобрел 1014,3 кг драгоценных металлов, что на 0,83 процента меньше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем закупки Банком Монголии драгоценных металлов сократился на 29,3 процента. С начала 2025 года Дархан-Уулское отделение Банка Монголии закупило 171,9 килограмма драгоценных металлов, а Баянхонгорское отделение — 711,0 килограмма.

Примечательно, что средняя цена покупки золота за последний месяц составила 376 606,51 тугрика (примерно $105.38) за грамм.

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