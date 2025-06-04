Магнитная буря на Земле завершилась спустя 66 часов

CentralAsia (CA) - Спустя 66 часов завершилась магнитная буря, так и не побив рекорд 2017 года, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем телеграм-канале.

Буря началась примерно в 3 ночи 1 июня и окончательно завершилась около 21 часа 3 июня, следует из данных на сайте лаборатории.

Из них шесть часов магнитосфера находилось просто в возбужденном состоянии. Утром 1 июня буря доходила до предпоследнего из пяти уровней — G4, который означает, что буря «очень сильная», хотя все еще не «экстремальная».

Однако, в основном, буря была характеризована как G1 — G2 — «слабая» и «средняя» соответственно.

В 2017 году магнитная буря длилась 69 часов, а в сентябре 2005 года «магнитное поле Земли находилось в желто-красной зоне 75 часов без перерыва», сообщили ранее в лаборатории.

Двумя днями ранее, 2 июня, в лаборатории сообщили, что выброс массы по скорости и температуре превзошел крупнейшие за 20 лет выбросы, которые были причиной магнитных бурь в мае 2024 года. По данным специалистов, 1 июня скорость солнечного вещества достигла 1100 км/с, а температура — 2–3 млн градусов.

Магнитные бури принесли полярные сияния, которые разгорелись в ночном небе над Северной Америкой.