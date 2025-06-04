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Белый дом: Трамп не знал заранее об операции «Паутина»
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
Предыстория: Операция «Паутина»: Украина ударила по российским военным аэродромам дронами

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп не знал заранее о проведении операции «Паутина», в рамках которой украинские дроны нанесли удары по российским военным аэродромам. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, что президент США думает об операции, Ливитт сказала, что его позиция по поводу российско-украинского конфликта остается неизменной.

«Он остается оптимистичным в отношении прогресса, который мы видим. Но он также реалист и понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны — и находятся в ней уже долгое время из-за слабости и некомпетентности его предшественника [Джо Байдена]», - сказала она.

Ливитт также подчеркнула, что Трамп «не хочет, чтобы эта война затягивалась».

Украинские дроны 1 июня атаковали несколько российских военных аэродромов с помощью дронов, спрятанных внутри автомобильных фур. По утверждению СБУ, были уничтожены более 40 российских военных самолетов. Операция, как заявили в Киеве, готовилась полтора года.

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