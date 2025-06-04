Не 12, а 41. Генштаб ВСУ исправил свою статистику об уничтоженных в РФ самолетах военной авиации в результате операции «Паутина»

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- 10:17, 04 июня 2025
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|Продолжение: Генштаб ВСУ сообщил о 12 уничтоженных российских самолетах
|Предыстория: Операция «Паутина»: Украина ударила по российским военным аэродромам дронами
CentralAsia (CA) - Генеральный штаб ВСУ откорректировал свою статистику уничтоженных российских военных бортов. Ведомство теперь заявляет о поражении в ходе воскресного налета 41 российского самолета, а не 12, как было сообщено ранее.
Обновление появилось в Facebook и Telegram Генштаба.
«После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери РФ составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов», - говорится в сообщении.
Украинские дроны 1 июня в ходе операции «Паутина» атаковали несколько российских военных аэродромов с помощью дронов. По утверждению СБУ, были уничтожены более 40 российских военных самолетов. Операция, как заявили в Киеве, готовилась полтора года.