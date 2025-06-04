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Около 100 человек эвакуировались при ночном пожаре в ЖК в Астане

CentralAsia (KZ) -  Примерно сто человек эвакуировались во время пожара в жилом комплексе (ЖК) «Семь бочек» в Астане, сообщает «Казинформ».

Пламя вспыхнуло в ЖК 3 июня, сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) в Астане. С 6 по 16 этажи загорелась наружная часть обшивки здания, сказали там, а кроме того — балкон на 14-м этаже. Около 100 человек самостоятельно вышли на улицу, еще 15 человек были эвакуированы сотрудниками ДЧС.

Общая площадь огня была 250 кв. м., пожар потушили.

Причина пожара пока не установлена.

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