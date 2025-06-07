Крупнейший в мире айсберг уменьшился до размеров Москвы и продолжает дрейфовать

CentralAsia (CA) - Самый большой в мире айсберг А23а потерял еще 7% площади и сократился до размеров Москвы, сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). Там добавили, что за несколько дней он сместился на 60 км.

«Гигантский айсберг А23а сошел с мели и вновь продолжает дрейф в водах Южного океана. За первые дни июня под воздействием океанических течений ледяной странник А23а сместился на 60 км в восточном направлении и сейчас находится в 74 км от необитаемого острова Анненкова»,— сообщила пресс-служба ААНИИ «РИА Новости».

Айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 1986 году. Более 30 лет он простоял на мели, а в 2023 году начал дрейфовать. На конец 2023 года площадь А23а оценивали примерно в 4 тыс. кв. км. По состоянию на начало июня 2025 года она сократилась до 2,7 тыс. кв. км, уточнил ААНИИ.