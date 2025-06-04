Среди детей мигрантов в 2025 году выросла преступность, - Следственный комитет России

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CentralAsia (CA) - Преступная активность среди детей мигрантов с начала 2025 года выросла на 13%. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по итогам совещания по вопросам расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. В ведомстве отметили, что этот вопрос вызывает серьезную озабоченность.

В прошлом году этот показатель увеличился на 8%. При этом в 2024 году на 82% возросло число особо тяжких преступлений подростков-мигрантов.

Кроме того, представитель СК Александр Бастрыкин отметил рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть (с 7630 до 9522) по итогам четырех месяцев 2025 года. Также, по его словам, в 1,5 раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних.

В СК считают, что такое поведение подростков может быть обусловлено отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт. В последнее время также распространились преступления, вызванные негативной информацией в интернете и вовлечением подростков в криминальную деятельность через мессенджеры.

По итогам встречи Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений проанализировать состояние подростковой преступности и наметить шаги по нейтрализации негативных факторов.

На Петербургском международном юридическом форуме председатель СК сообщал, что в I квартале 2025 года мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 году следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 году.