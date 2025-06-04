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Во Франции мужчина украл Коран из мечети и поджёг его у входа
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CentralAsia (CA) -  Во Франции неизвестный мужчина украл Коран из мечети «Эррама» в городе Виллербан, находящемся недалеко от Лиона, и поджег ее на выходе из здания. Об этом 3 июня сообщается на сайте совета мечетей департамента Рона.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 июня.

«Около 3:45, то есть за 20 минут до призыва к первой молитве, человек, скрывавший лицо, зашел в молельный зал. Он взял экземпляр Корана, поджег его и оставил у входа в здание, прежде чем сбежать», — указано в коммюнике.

В региональном совете мечетей происшествие назвали «одним из череды нападений, совершенных из ненависти». Организация также выразила обеспокоенность по поводу негативного отношения к мусульманам, складывающегося во Франции.

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