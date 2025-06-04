«Занимаются поборами». Узбекистанцы жалуются на длинные очереди на границе с Казахстаном

// Газета.уз

CentralAsia (UZ) - На границе Узбекистана и Казахстана с казахстанской стороны скопились сотни автомобилей, пропуск которых осуществляется очень медленно. Об этом «Газете» сообщили граждане Узбекистана, находящиеся на границе. Они прислали фото и видео происходящего.

Люди утверждают, что на казахстанской стороне занимаются поборами, обещая ускорить очередь.

«На казахстанской стороне появились люди, которые обещают провести через границу за 5, 10 или даже 15 тысяч рублей. Это возмутительно, но что делать? Кто-то просто не выдерживает и платит», - рассказал изданию житель Узбекистана Игорь Аипкин.

В длинной очереди стоят десятки автомобилей с таджикскими номерами. Для многих Узбекистан — лишь транзитная зона, но движение практически замерло. Через несколько дней наступает праздник Курбан айт, и люди спешат вернуться домой. Однако граница будто парализована.

Жительница Узбекистана Галина Никитина рассказала, что не выдержала многочасового ожидания и пересекла границу пешком. Её муж попытался проехать через другой пункт — «Яллама» (со стороны Казахстана — «Б. Конысбаев»), но и там ситуация оказалась не лучше.

«Там очередь из 150 машин. Многие — это те, кто уехал с «Капланбека» в надежде на лучшую ситуацию. За восемь часов на территорию Узбекистана прошли всего девять автомобилей. И здесь тоже действуют люди, которые проводят машины за деньги», - делится женщина.

Таможенный комитет Узбекистана сообщил Gazeta.uz, что не создаёт на границе искусственных препятствий для проезда. По словам пресс-секретаря ведомства Хусена Тангриева, пункты пропуска работают в штатном режиме. Казахстанская и узбекистанская стороны сейчас обсуждают меры по увеличению пропускной способности и открытию новых направлений для движения, отметил Тангриев.