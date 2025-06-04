В Алматы пресекли продажу новорожденного ребенка

CentralAsia (KZ) - Сотрудники департамента КНБ по Алматы и управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые были задержаны во время передачи денег за ребенка, факт попытки продажи задокументирован в ходе оперативных мероприятий.
По версии следствия, преступная схема через соцсети действовала в течение нескольких лет. Задержанные выступали посредниками в передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, к желающим приобрести ребенка.
Сейчас ребенок помещен в специализированное учреждение, а правоохранительные органы проверяют возможные эпизоды в других регионах.
Как подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, была «устойчивая схема, возможно, с межрегиональными связями».
«Работа по установлению всех причастных лиц продолжается», - добавил он.