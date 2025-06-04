В начале года в Казахстан прибыли тысячи мигрантов: из каких они стран

CentralAsia (KZ) - За первые три месяца этого года в Казахстан прибыли 4923 человека, а выехали 1122, сообщило Бюро национальной статистики.

Миграционное сальдо составило +3801 человек – это значит, что страну продолжают выбирать для жизни чаще, чем уезжают из неё.

Большинство мигрантов – из стран СНГ, их доля среди въехавших составила 84,1%. Больше всего приехали из Узбекистана (2614) и России (982). Ещё 783 человека прибыли из других стран – чаще всего из Китая (427), Монголии (129) и Турции (57).

Самыми востребованными регионами для новых жителей стали Алматинская область (1649), Мангистауская область (764) и Алматы (687).

Больше половины всех прибывших (61,7%) – люди в возрасте от 20 до 44 лет.

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