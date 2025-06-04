Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области РФ достигло 118

CentralAsia (CA) - Количество пострадавших при теракте на мосту в Брянской области увеличилось до 118 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные экстренных служб. Среди раненых – пятеро детей. Известно также о семи погибших мирных жителях. До этого пострадавшими считались 104 человека.

3 июня Следственный комитет РФ признал подрывы мостов в Брянской и Курской областях терактами киевского режима. По данным СК, террористы «с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан». Следователи изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства, опросили свидетелей, пострадавших и сотрудников РЖД.

Автомобильный мост на перегоне «Выгоничи – Пильшино» в Брянской области обрушился в ночь с 31 мая на 1 июня. Обломки конструкции упали на движущийся под ним пассажирский поезд, в котором находилось 388 пассажиров. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. В регионе был объявлен трехдневный траур со 2 по 4 июня.

Через несколько часов после брянской трагедии, около 3:00, в Железногорском районе Курской области произошел подрыв железнодорожного моста, после чего грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и его помощники. Врио губернатор региона Александр Хинштейн назвал целью подобных преступлений запугивание мирных граждан, но подчеркнул, что Киеву это не удастся.