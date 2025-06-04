В Пакистане более 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время землетрясения

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 216 заключённых сбежали из тюрьмы Малир в пакистанском городе Карачи во время эвакуации из-за землетрясения, сообщает Reuters.

«Более 600 человек находились в это время вне камер. Из-за хаоса 216 из них удалось сбежать через главные ворота», - сказал начальника тюрьмы Аршада Шаха.

Шах добавил, что около 80 сбежавших уже пойманы, поиски остальных продолжаются.

Глава МВД провинции Синд Зия уль-Хасан Ланджар заявил в свою очередь, что это крупнейший побег из исправительных учреждений страны за последние годы. Министр сообщил, что всех сбежавших удалось идентифицировать, и сейчас проводят рейды по местам жительства их родственников и прилегающим территориям.

По информации Geo News, во время инцидента были ранены три сотрудника пограничного корпуса и один сотрудник тюрьмы, а один заключенный погиб.

Администрация учреждения сообщила, что на момент происшествия в тюрьме содержалось 6022 заключенных.