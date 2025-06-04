В Санкт-Петербурге полиция задержала более 200 мигрантов в ходе рейда

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге в ходе рейда против нелегальных мигрантов полицейские проверили около 5 тыс. иностранных граждан, свыше 200 из них были задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для административного разбирательства, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны» — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео, снятое во время рейда. На кадрах полицейские посещают стройплощадки, заходят в общественный транспорт, останавливают автомобили. У иностранцев на видео проверяют документы, задержанных помещают в автозаки.

К участию в рейде были привлечены кинологи и инспекторы Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ проверили почти 160 автомобилей и выявили около 20 нарушений ПДД, уточнили в управлении МВД.

Там отметили, что в ближайшие дни «профилактические мероприятия» будут продолжены.